Lecce, parte la sanificazione delle aree cittadine: il calendario

A partire da oggi e per quindici giorni il personale e i mezzi di Monteco Srl - coordinati dal settore Ambiente del Comune di Lecce - attraverseranno la città per un servizio straordinario di pulizia di strade, piazze, marciapiedi con impiego di acqua e prodotti igienici autorizzati da Asl.

Il servizio sarà attivo due volte al giorno – mattina e sera – seguendo il calendario riportato di seguito:



giovedì 12 marzo: Centro storico, Zona Commerciale quartiere Ariosto e circonvallazione;

venerdì 13 marzo: San Lazzaro, viale Gallipoli, San Pio;

sabato 14 marzo: Borgo Pace, viale De Pietro, Santa Rosa, Borgo San Nicola;

lunedì 15 marzo: Salesiani, via Fogazzare, viale dello Stadio;

martedì 16 marzo: Zona Pranzo, quartiere Stadio, zona via Benedetto Croce;

mercoledì 17 marzo: via De Mura, via Merine, San Guido e Stazione;

giovedì 18 marzo: via San Cesario, via Lequile, Ospedale, via San Pietro in Lama, via Vecchia Carmiano, via Massaglia;

venerdì 19 marzo: via Monteroni, Zona Commerciale, quartiere Ariosto, San Lazzaro.