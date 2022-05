Lecce, la primavera segreta delle orchidee: la sorpresa nel parco di periferia

Una notizia che certamente non lascerà indifferenti gli amanti delle orchidee, che in questo periodo dell'anno battono le campagne alla ricerca delle numerose specie spontanee che si trovano nei campi.

Trovarle non è facile e i più bravi a riconoscerle non sempre rendono nota la loro posizione per paura che i fiori vengano incautamente recisi. Su Facebook esistono vari gruppi che raccolgono le segnalazioni in arrivo da tutta Italia e anche dalla Puglia, dove gli appassionati segnalano giornalmente gli avvistamenti di anacamptis, serapias, ophiris e di tutta la ricca gamma di orchidee selvatiche pronte a sorprenderci tra gli ulivi e l'asparagina.

In questo caso, però, non è stato necessario spingersi troppo lontano per cogliere questa Serapias solitaria lungo il percorso ciclabile del parco Trax Road del quartiere Stadio di Lecce.

Una presenza certamente molto rara, che splende indisturbata tra soffioni e margherite, all'ombra dei palazzi della zona ex 167.