Ci sono voluti otto mesi per poter tornare a godere - da venerdì - dello spazio verde del parco dell’ex Galateo di Lecce. Tanto sono durati i lavori che permetteranno ai leccesi di tornare a vivere il parco dopo aver messo in sicurezza gli alberi. Dopo l’inaugurazione del 21 giugno 2021, quando alla presenza del governatore di Puglia, Michele Emiliano, il sindaco Salvemini e la giunta hanno riconsegnato alla città questo spazio dimenticato per decine di anni e che per troppo tempo era terminato nel dimenticatoio.

Pini insicuri e ad aprile la chiusura



Qualcosa fin dal principio non è andata per il verso giusto e nello scorso mese di marzo lo stop e la decisione di serrare nuovamente i cancelli tra il malcontento dei tanti residenti che stavano iniziando ad apprezzare e utilizzare nel migliore dei modi questo ritrovato spazio alberato. La scelta di riagganciare i catenacci ai cancelli è stata dettata dalla scarsa stabilità di alcuni pini d’Aleppo, una condizione che ha comportato una doverosa verifica dello stato di salute degli alberi presenti nell’area di oltre 18 mila metri quadrati nel perimetro dell’ex sanatorio antitubercolare.

Alberi che in alcuni casi risalgono al periodo tra le due guerre e perciò prossimi al compimento del loro centenario. Nel corso di questi otto mesi sono stati necessari interventi di consolidamento delle piante per ovviare alla situazione di precarietà degli arbutsti e per garantire anche la doverosa sicurezza a tutti i cittadini che vivono il parco.

Salvemini: «Interventi ultimati»

«Ad aprile scorso, insieme al dirigente del Settore Ambiente e dopo una relazione agronomica sullo stato delle alberature storiche presenti nel parco, fummo costretti a chiuderlo per ragioni di rischio troppo elevato legato alla stabilità degli alberi, a pochi mesi dall’inaugurazione – spiega il sindaco Carlo Salvemini su Facebook –. Nel frattempo, insieme alla Regione Puglia e a Puglia Valore Immobiliare, abbiamo lavorato per reperire le risorse necessarie per un intervento di cura degli alberi presenti nel parco, che è stato realizzato e si è concluso nei giorni scorsi. Grazie al coinvolgimento di saperi ed esperienze specialistiche abbiamo potuto consolidare le alberature, facendo rientrare il rischio di caduta. Ci è voluto tempo, ci è voluta pazienza. Le porte del parco, come avevamo promesso, saranno riaperte. Ringrazio i tecnici, i consulenti, il dirigente e gli uffici del Settore Ambiente. Ringrazio la Regione Puglia, Puglia Valore Immobiliare e Arif per la collaborazione. Ringrazio i cittadini che hanno avuto fiducia nel nostro lavoro, confidando in un esito felice di questa vicenda».

Rimosso solo un arbusto secco

Tutti gli interventi sono stati eseguiti da arboricoltori certificati sotto la direzione tecnica dell’agronomo Vincenzo Blotta. Dal parco è stato rimosso solo un albero, in quanto secco per il resto i lavori si sono concentrati sul consolidamento e sulla verifica dello stato di salute degli arbusti presenti all’interno del parco. Riapre le sue porte, seppur nel periodo invernale, un parco che rappresenta un importante polmone verde per la città di Lecce, ma con l’auspicio che possa diventare anche un luogo ricco di servizi, come spazi bar o ristoro a differenza di quanto avviene in altre aree della città come la villa comunale e parco Belloluogo. Intanto il parco riapre (dalle 7 alle 20.30) e questa è già una notizia importante, per il resto si attendono i bandi.