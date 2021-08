Ex Enel, parcheggio chiuso: il traffico va in tilt in città

Doveva essere una giornata d’agosto come tante: di giorno al mare e la sera un giro tra i locali della movida. Ma sole e caldo hanno lasciato il posto a tuoni e pioggia e il copione si è invertito: spiagge deserte e Lecce presa d’assalto dai turisti. Risultato: la viabilità è andata in tilt con code e incolonnamenti lungo i principali viali. E non solo. La solita paralisi d’estate per la penuria di parcheggi. A cominciare dall’ex Enel: doveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati