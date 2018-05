Ladri in villa, rubano un prezioso pappagallo. Il proprietario: «Aiutatemi a ritrovarlo e a riportarlo dalla sua compagna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aiutatemi a riportare il mio Pachito dalla sua Milù». L’appello arriva da Massimo De Guz proprietario da oltre 15 anni di un pappagallo Ara Ararauna che ieri pomeriggio è stato rubato dalla sua villa in Zona Manzo a Trepuzzi. Alcuni malviventi hanno divelto la recinzione della proprietà, facendo uscire i cani da guardia per dar loro da mangiare e tenerli tranquilli, poi hanno tagliato la rete delle grandi gabbie e rubato Pachito.Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Si tratta di pappagalli preziosi, un esemplare può costare anche 1.500 euro, con in più il fatto che sono rari quelli che si trovano in cattività.«È difficilissimo tenerlo nascosto – afferma De Guz –: per la mole e per il fatto che grida quando è lontano da noi o dalla sua compagna. Questo è un periodo di cova e quindi vuole stare vicino alla sua Milù. Quando è accaduto che uno dei due si ammalasse abbiamo dovuto separarli: si chiamavano e gridavano continuamente. Forse si tratta di un furto su commissione, ma è una crudeltà. Chi lo possiede al momento corre rischi enormi perché noi possiamo riconoscerlo dal dna e a nulla servirebbe una certificazione di provenienza falsificata».Intanto Milù e Pachito soffrono.