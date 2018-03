Prenotazioni on-line per arrivare dal Papa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliaia di posti per le auto e centinaia di parcheggi anche per bus, moto, bici e per gli automezzi utilizzati dai diversamente abili. Tutti gratuiti e a disposizione di fedeli e pellegrini (una prima stima parla di 20-25mila presenze) che intendono assistere alla visita di papa Francesco nella mattinata del 20 aprile nel cimitero di Alessano. Ad una condizione, però: che la prenotazione del posto debba avvenire - “per motivi di sicurezza” - su una piattaforma elettronica (sito internet: alessano2018/parkforfun.it) entro il 15 aprile. A renderlo noto è il sindaco di Alessano Francesca Torsello che sta lavorando da settimane insieme a tutti i vertici istituzionali della provincia, a partire dalla prefettura, e a quelli incaricati del Vaticano per l’organizzazione e per l’allestimento dei luoghi soprattutto all’interno e nei pressi del cimitero in cui riposa don Tonino Bello.Sul fronte del piano traffico, sono state rese note le prime decisioni attraverso un regolamento: per coloro che raggiungeranno Alessano in auto saranno predisposte tre grandi aree per un totale di circa 2.500 posti, di cui due lungo la strada provinciale Specchia-Alessano (zone: Vigna la Corte e contrada Armino) e la terza presso la strada 275 (a Montesardo, poco distante da via Santa Barbara). Sono invece 400 posti per i bus in due aree tra lo stadio di Alessano e lungo la “275” (direzione Leuca); da qui i fedeli raggiungeranno l’area dell’evento a piedi, posta a circa 20 minuti dai parcheggi. Per gli anziani con ridotta mobilità, invece, ci saranno delle navette verso la zona d’incontro con il Santo Padre. I proprietari di moto avranno a disposizione 300 posti in una zona recintata di fronte alla stadio di proprietà dell’azienda De Giorgi mentre quelli in sella alle bici avranno uno spazio dell’istituto professionale per l’industria e l’artigianato in via Macurano, n.102. Un grande parcheggio (400 posti) sarà riservato ai possessori di pass disabili in via Tagliamento e per coloro che ne sono sprovvisti ma necessitano di assistenza per ridotta mobilità i quali potranno richiedere gratuitamente aiuto alla società coop. “l’Integrazione” (info: 347.1852698 - 348.1028394). Infine, quanti arriveranno in treno ad Alessano, potranno proseguire verso la zona evento con un percorso pedonale di 25 minuti.