Le bruciano l'auto, il Papa le scrive: «I vigili urbani, sentinelle della qualità della vita». La benedizione per tutto il Corpo

Le bruciano l'auto - e i carabinieri sono ancora oggi a caccia degli autori di quel gesto intimidatorio o di rabbia - e lei, Alessandra Lezzi, scrive a Papa Francesco. «Uno sfogo - racconta - non solo per quanto accaduto a me, ma perché mi rendo conto che, spesso, i cittadini fanno fatica a capire il lavoro della Polizia locale, non è compreso il nostro impegno, il nostro ruolo».

APPROFONDIMENTI LECCE Incendiata l'auto di una vigilessa. Lo sfogo: «Ritorsione...

LA MISSIVA

Così, nelle pagine inviate al pontefice, l'agente scelto Lezzi - 48 anni, una figlia, in forze al comando di Lecce dal 2014 - racconta le giornate trascorse sulle strade e nelle piazze della città barocca, il particolare periodo che lei e i suoi colleghi stanno affrontando, misurandosi con la zona rossa e la crescente insofferenza di una popolazione ormai stremata dalla pandemia. Poi, trascorsa qualche settimana, accade l'impensabile. La Segreteria di Stato vaticana le risponde, con una lettera che contiene il messaggio di Papa Francesco per l'agente Lezzi e per tutti i vigili urbani.

Incendiata l'auto di una vigilessa. Lo sfogo: «Ritorsione dopo i controlli»

IL MESSAGGIO DI FRANCESCO I

Il Papa esprime «apprezzamento per il generoso e delicato impegno dell'intera categoria dei Vigili urbani, preziose sentinelle a servizio della qualità della convivenza cittadina e auspica che esso ottenga il dovuto riconoscimento, a salvaguardia della dignità delle persone e della serenità delle famiglie». E ancora - scrive- - «invocando la celeste protezione della madre del Signore, volentieri imparte a Lei e ai colleghi la Benedizione apostolica, pegno di copiosi doni celesti, volentieri estendendola alle persone care».

«Per me - dice a Quotidiano, Alessandra - è stato bellissimo ricevere questa missiva. E non tanto per quanto accaduto alla mia persona, ma per tutto il Corpo di cui faccio parte e per la squadra alla quale appartengo, che non lesina mai impegno e dedizione e che, purtroppo, non è sempre apprezzata dalle persone, ignare di quali siano i nostri compiti».