Crolla un palo della luce all'incrocio, paura in centro e strada chiusa al traffico

Attimi di paura in via Imperatore Adriano a Lecce, all'incrocio con via Nazario Sauro, per il crollo di un palo della luce. Per cause ancora da verificare, il palo è venuto giù nel primo pomeriggio di oggi, 25 luglio, solo per miracolo senza causare nessun ferito.

Giù il palo davanti al bar

Proprio di fronte, infatti, i tavoli del bar erano pieni di gente che prendeva il caffè prima di rientrare al lavoro. La strada è stata chiusa al traffico dalla Municipale fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza e a sgomberare la zona.