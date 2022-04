I ladri di occhiali tornano nel negozio di ottica, ma il proprietario li riconosce

Sono tornati nello stesso negozio di ottica a Lecce in cui avevano rubato sette paia di occhiali, appena quattro giorni fa per ripetere il furto. Il proprietario li ha riconosciuti e ha tentato di trattenerli quanto più possibile in attesa di chiamare le forze dell'ordine. Uno dei due falsi clienti è scappato via, con l'altro ne è sorta una colluttazione che non ha impedito la fuga, ma che ha consentito al proprietario del negozio di impossessarsi della felpa del malintenzionato, consegnata agli investigatori. Sul posto, in via Cesare Battisti, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della questura di Lecce che hanno avviato le indagini.

