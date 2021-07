Lecce, operatori socio-sanitari “dimenticati” dalla Asl. Il giudice: «L'Azienda definisca subito le procedure per stabilizzarli»

«La Asl definisca subito le procedure di stabilizzazione degli operatori socio-sanitari»: lo ha deciso il giudice del lavoro al quale si sono rivolti otto lavoratori che, assistiti dall'avvocato Pietro Quinto, hanno chiesto risposte rapide per risolvere una situazione che si protrae da tempo e che li ha visti disoccupati per lunghi mesi. Il giudice, con provvedimento d'urgenza, ha ordinato alla direzione generale della Asl di Lecce di definire le procedure di stabilizzazione in ottemperanza a quanto previsto dalla legge Madia, che impone alle Pubbliche amministrazioni di superare il precariato, assumenendo a tempo indeterminato il personale che ha raggiunto i requisiti di anzianità previsti dalla norma.

Il provvedimento

«La Asl di Lecce invece, pur avendo attivato le procedure per la stabilizzazione degli Oss, non ha definito il procedimento e gli interessati sono rimasti addirittura privi di un impiego, allo scadere del rapporto di lavoro – spiega l'avvocato Quinto -. Da qui il ricorso, che chiedeva l'adozione di un provvedimento d’urgenza per ordinare all’amministrazione di definire le procedure di stabilizzazione. Il giudice del Lavoro ha accertato che l’Asl aveva manifestato la volontà di stabilizzare i ricorrenti, ma successivamente ha disatteso tale determinazione, causando un ingiustificabile arresto della procedura».

Dopo un esame approfondito degli atti, il giudice - prosegue il legale - «ha affermato che si possono applicare le regole del diritto privato, per cui la mancata definizione della procedura di stabilizzazione è contraria ai principi di buona fede e correttezza previsti dal codice civile, idonea ad arrecare un danno ed un pregiudizio ai ricorrenti, costretti a restare in una situazione di immobilità ed incertezza. L’importanza – sottolinea Quinto – sta nella valenza di carattere generale perché riguarda tutti gli operatori sanitari del settore ospedaliero, anche a livello regionale. L’ordinanza è importante anche perché, pur nei limiti dell’incidenza sull’autonomia discrezionale della pubblica amministrazione, ha evidenziato che la Asl è comunque tenuta al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche nel rapporto di lavoro con i suoi dipendenti».