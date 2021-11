Manutentore al Vito Fazzi, si sente male al lavoro e muore. Disposta autopsia

Tragedia ieri mattina nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. È morto un dipendente di una delle ditte addette alla manutenzione degli ascensori e degli impianti elettrici.

Renato De Pascalis, 58 anni, di Galatina, lavorava per conto dell'impresa Gravili. Il malore lo ha colto verso le 8, l'uomo è stato trasportato nel Pronto Soccorso dove per oltre un'ora è stato sottoposto alle manovre di rianimazione. Il decesso è avvenuto attorno alle 9.15. Per stabilire le cause della morte la Asl ha disposto l'autopsia.