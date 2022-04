Lecce, ore di apprensione per Sissi, 18enne scomparsa dalla comunità

Apprensione, a Lecce, per una ragazza di 18 anni che ieri si è allontanata dalla comunità per minori dove viveva. La Protezione civile ha diramato la sua foto e la descrizione per agevolare le ricerche, invitando chi avesse notizie a contattare il 113.

La ragazza scomparsa si chiama Nadia Marcovic, ma è conosciuta come Sissi. Ha 18 anni e da ieri, attorno alle 17.30, non dà più notizie di sé. Si è allontanata, con ogni probabilità volontariamente, dalla Comunità per minori Tam di Lecce.

La descrizione

Sissi ha 18 anni, è alta 160 cm ed ha una corporatura magra. I suoi capelli sono lunghi, colore castano chiaro. Al momento della scomparsa indossava Pantaloni Jeans blu, maglietta maniche corte azzurra, scarpe da ginnastica bianche marca Nike colorate a mano con vari disegni; indossa sempre un Rosario sulla mano sinistra e aveva con sé anche uno zaino di tipo scolastico azzurro.

