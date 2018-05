Wi-fi e onde elettromagnetiche: «Rischio per la salute pubblica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Wi-fi e quindi campi elettromagnetici, sul banco degli imputati, questa mattina a partire dalle 10, al Must di Lecce dove avrà luogo un convegno su “Campi elettromagnetici e salute, come difendersi dalle radiazioni emesse da cellulari, wi-fi e antenne di telefonia”. Il convegno è organizzato dall’Associazione italiana elettrosensibili, dal Comitato Lecce Via Cavo e dal Comitato Salute e ambiente di Aradeo, con una mission: invocare il principio di precauzione, ossia evitare l’esposizione ai campi elettromagnetici per evitare danni alla salute. Tradotto, meno antenne. «Si parlerà di effetti sanitari a breve e lungo termine legati all’inquinamento elettromagnetico, delle richieste di moratoria per evitare l’implementazione della tecnologia 5G che aumenterà ulteriormente l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, oltre che di politica e tutela della salute», fanno sapere gli organizzatori.L’allerta lanciata si collega alla diffusione sempre più spinta del wireless. Il wi-fi free è ormai largamente diffuso e sono tante le attività commerciali e le amministrazioni comunali che lo utilizzano per dare un servizio ai cittadini, anche nel Salento. Anche Lecce è una città wireless con molte aree in cui è possibile navigare in internet a costo zero. Un proliferare di zone in cui viaggiano onde elettromagnetiche che preoccupa e vede alzare le barricate per l’installazione di antenne, anche se quasi nessuno è disposto a rinunciare alla dose quotidiana di cellulare e internet.