Un gorilla nel centro di Lecce, paura e mistero nel cuore della movida

Un gorilla si aggira nel cuore di Lecce, enorme, feroce, pericoloso. Fuggito chissà da dove. In uno dei ristoranti del centro storico uno scrittore venuto nel Salento per presentare il suo ultimo libro è seduto a un tavolo e sta cenando in compagnia di due amici, un giornalista e la libraia sua moglie. Improvvisamente il bestione irrompe nel locale, scatena il panico, aggredisce un cameriere.E' l'inizio di una serie di eventi drammatici e di efferati crimini che nelle ore successive si susseguiranno in città, infrangendo la tradizionale tranquillità della città barocca e coinvolgendo, loro malgrado, lo scrittore e i suoi amici in un crescendo di tensione e di terrore.Lecce diventa una "città thriller" nel romanzo "Dottor Neanderthal. Il colore morto della mezzanotte" (edizioni Cento Autori), ultima fatica letteraria dello scrittore Francesco Costa. Di origini napoletane, ma da anni "innamorato" di Lecce e del Salento, Costa - che oltre ad essere scrittore con diversi libri al suo attivo, sia per adulti che per ragazzi, è anche sceneggiatore cinematografico - ha ambientato proprio qui il suo nuovo romanzo, un po' noir, un po' horror, spesso ironico, che spinge il suo racconto fino alle origini della specie umana, ai "rapporti conflittuali" tra Neanderthaliani e Sapiens.Francesco Costa presenterà lunedì il suo romanzo a Leverano, nel corso di un incontro con l'autore che si svolgerà alle 20 all'interno dell'Enoteca Conti Zecca. Con lo scrittore dialogherà Alessandra Peluso, mentre brani del libro saranno letti da Marilù Valentino e Antonio Dell'Anna del "Teatro delle Rane". Ingresso libero, alla presentazione del libro seguirà un aperitivo.