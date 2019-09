Lecce, nuovo incendio a "Balloon party": merce completamente distrutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Incendio devastante questa sulla circonvallazione di Lecce, ai danni del negozio “Balloon Party”, che si trova in viale Japigia. La rivendita, che si occupa di gadget per feste e ricorrenze, è andata completamente distrutta. Il tutto a nemmeno sei messi da un primo analogo rogo.Erano da poco passate le 2.30 quando le fiamme hanno invaso l'immobile: per domarle i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba. Il danno è infente: in fumo centinaia di articoli ma anche arredi e suppellettili.Sul posto anche gli agenti della sezione volanti della questura di Lecce che hanno effettuato i rilievi, nel corso dei quali il forte odore di liquido infiammabile e le relative tracce hanno permesso di inquadrare con quasi totale certezza la natura, dolosa, del rogo. Qualcuno si sarebbe intrufolato nel negozio e avrebbe appiccato le fiamme, con movente ancora da chiarire.L’incendio di questa notte arriva a distanza di sei mesi dall’altro, anch’esso devastante, avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 marzo. Anche in quel caso i danni furono ingenti. Gli agenti hanno passato al setaccio la zona alla ricerca di telecamere di videosorveglianza che possano risultare utili alle indagini.