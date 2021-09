Lecce, dieci nuovi varchi per la Ztl: ecco le strade

Tempo scaduto per i furbetti della Ztl: dieci nuove postazioni di controllo delle con telecamera saranno installati a Lecce per completare la perimetrazione e il controllo della zona a traffico limitato. Lo ha deciso la giunta comunale di Palazzo Carafa che oggi ha deliberato lo stanziamento per l'acquisto dei materiali necessari (telecamere, pali, cabine e router) su proposta dall'assessorato al traffico e alla mobilità.

Nuovi varchi e controlli in uscita

I nuovi varchi saranno posizionati a Porta Rudiae, Via di Biccari, Via dei Mocenigo e Vico De Argenteris, Vico Mondo Nuovo. Ma arrivano quelli in uscita anche dove l'ingresso è già controllato ma è possibile aggirare l'uscita attraverso i vicoli, come accade per Vico dei Fieschi, Via Trinchese, Piazza Gino Rizzo (Porta Napoli), Via Maremonti, Via Bernardini.

Ecco la mappa dei nuovi varchi.

In questo modo sarà impossibile anche transitare in zona vietata aggirando gli ingressi al centro storico. I lavori per l'installazione dureranno 30 giorni (e giorni per varco) per un costo di 170mila euro di fondi statali.