"Assalto" con uova di inchiostro: Lecce, la sede del M5s nel mirino dei "NoTap". Colpito anche il consigliere Casili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un assalto in piena regola, a colpi di ovuli pieni di inchiostro: nel mirino la sede del Movimento cinque stelle e i rappresentanti cittadini e regionali lì riuniti. E' successo a Lecce, nel Meetup di via Milizia. Gli autori del "blitz" sarebbero degli attivisti NoTap: hanno fatto irruzione durante un incontro, hanno imbrattato la sede pentastellata e hanno colpito anche alcuni rappresentanti cinque stelle, tra cui il consigliere regionale Cristian Casili. Sono stati lasciati anche dei volantini "NoTap". La prima ricostruzione-denuncia è stata fatta in un video su Facebook pubblicato dal consigliere comunale Fabio Valente. I cinque stelle erano riuniti per discutere dell'iniziativa "Alberi per il futuro".Alla base dell'assalto ci sono le tensioni delle ultime settimane: il governo M5s-Lega ha dato il definitivo via libera politico al gasdotto Tap con approdo a San Foca, così deludendo le aspettative di chi chiedeva uno stop al progetto, in linea con le promesse elettorali dei pentastellati.