Passi con il rosso per far strada all'ambulanza? Niente multa. Ecco perché

«Chi attraversa con il semaforo rosso per far passare l'ambulanza non viene sanzionato». La Municipale di Lecce in una lunga nota chiarisce le regole in vigore, per spegnere le polemiche montate in queste ore sui social a proposito di multe elevate a coloro i quali, per lasciar passare i mezzi di soccorso, hanno attraversato con il rosso. «Fin dall'installazione dei primi photored in città, nel 2015, nessuna violazione è stata mai contestata a carico di automobilisti che superano l'incrocio con il rosso per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso a sirene spiegate, anche se sull'incrocio è installato un impianto di rilevazione elettronica di tipo photored».

APPROFONDIMENTI LECCE Autovelox, non è finita: entro l'estate altri due... LECCE Lecce-Brindisi: attivo da questa mattina l'autovelox. Rischio... LECCE Nuovo autovelox sulla Lecce-Brindisi, l'occhio elettronico si... LECCE Multe notificate da una società privata: rischio annullamento LECCE Marmitte pazze, contro il rumore molesto i controlli della...

Come funziona



Quando si attraversa un incrocio per far passare un'ambulanza, infatti, «ogni sanzione rilevata dal photored - precisano dal comando dei vigili urbani - passa non solo dalla rilevazione da parte della macchina, ma anche dal vaglio delle immagini da parte di un agente in persona e quest'ultimo, addetto al vaglio preventivo dei fotogrammi, ha a disposizione una ripresa video di contesto, della durata di qualche secondo, dalla quale si evincono chiaramente i veicoli che hanno attraversato l'incrocio e il tipo di manovra dagli stessi effettuata».



Peraltro, il Codice della strada «fa obbligo a tutti i conducenti che avvertano sul proprio percorso una segnalazione di allarme dei veicoli di emergenza, di lasciare libero il passo, portandosi sul margine destro della carreggiata e, se necessario, di fermarsi». Nessun timore di multe, dunque: la vita e la sicurezza prima di tutto.