Lecce, niente auto fuori da scuola: rivoluzione intorno al Quinto Ennio e alla Ascanio Grandi. Piazza Palio, piano rinviato

Niente più auto davanti alle scuole. Arrivano le Zone scolastiche: dopo il congelamento del progetto per le Superiori di piazza Palio, il Comune di Lecce ci riprova e si prepara a mettere in campo alcuni interventi di viabilità per rendere off-limits alle vetture le aree in prossimità delle scuole medie Ascanio Grandi (zona Torre del Parco) e Quinto Ennio (zona Mazzini) per garantire la sicurezza degli studenti negli orari di ingresso e uscita e snellire il traffico in zona.

L'obiettivo



L'obiettivo del provvedimento - introdotto a livello nazionale dal Decreto Semplificazioni - è quello di ridurre l'uso delle auto e il rischio di traffico in tilt generato dell'uso frequente dell'auto privata. A livello locale la misura, deliberata dalla giunta un anno fa, sarebbe dovuta partire da piazza Palio dove si concentrano ben tre scuole frequentate da centinaia di ragazzi. Il provvedimento, però, non è mai stato attuato anche a causa della chiusura delle scuole durante l'ultimo lockdown. Con il ritorno in aula degli studenti, Palazzo Carafa ci riprova e modificando la viabilità nei pressi di due istituti che saranno car free. Per quanto riguarda la Ascanio Grandi, come indicato nell'ordinanza dirigenziale a firma del comandante Donato Zacheo, la zona scolastica sarà attivata su via Patitari, nel tratto compreso tra via Loffredo e via Catalani. Il divieto di transito per i veicoli sarà attivo dal lunedì al venerdì tra le 7.30 e le 9 e tra le 12.30 e le 14 eccetto i residenti autorizzati, gli scuolabus, i veicoli al servizio delle persone invalide munite di cude e i velocipedi. Sarà istituito il senso unico di marcia da via Ferrante Loffredo a via Alfredo Catalani. Non solo. Sempre su via Patitari saranno ricavati nuovi stalli di sosta destinati a motocicli, velocipedi e veicoli per persone disabili.

Per la media Quinto Ennio si procederà con l'istituzione della Zona scolastica in via Imbriani, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Del Mare dove scatterà il divieto di transito sempre nei giorni feriali e negli stessi orari di ingresso e uscita dalla scuola.

Le parole dell'assessore



«Diamo seguito all'indirizzo politico approvato dalla giunta che prevede l'istituzione delle zone scolastiche nei pressi di alcuni istituti della città dichiara l'assessore alla Mobilità, Marco De Matteis - e abbiamo individuato due scuole dove sappiamo esserci un afflusso consistente di ragazzi in bici e quindi è necessario garantire maggiore sicurezza e ordine. Aspettiamo la consegna e il posizionamento della segnaletica da parte della nostra partecipata e poi attiveremo la zona scolastica. È un progetto a cui teniamo molto come amministrazione perché quello che accade ogni mattina vicino alle scuole non è il massimo della sicurezza sia per i ragazzi che per i genitori. Siamo fiduciosi che dopo un primo e fisiologico momento di spaesamento i cittadini capiranno i vantaggi del provvedimento».

Restano in stand-by le modifiche intorno a piazza Palio: «Il progetto rimane, comunque, valido spiega l'assessore -. Ci stiamo prendendo del tempo perché abbiamo in programma una organizzazione più complessa e quindi preferiamo valutare bene le varie modifiche alla viabilità prima di portare a termine l'operazione».