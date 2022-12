Natale in bus, i Lesionati consigliano di lasciare l'auto e muoversi con i mezzi pubblici

Lasciate l'auto e muovetevi in bus: il consiglio arriva dai Lesionati che sponsorizzano il servizio di Comune ed Sgm "Natale in bus" in uno dei loro ironici video che sta facendo il giro del web. Le risate e l'ironia sono garantite e il messaggio è ahche molto chiaro: invece di rischiare di trovarsi in situazioni "scomode" con l'auto, è meglio raggiungere il centro con i bus senza imbottigliarsi nel traffico cittadino.

Il servizio di trasporto

Bus gratuiti la domenica, navette dalle aree di interscambio e strisce blu a pagamento in tutta la città, anche nei giorni festivi. Ecco “ Natale in Bus”. Le misure anti-ingorgo che l’amministrazione comunale mette a punto ogni anno per limitare i disagi alla circolazione durante le settimane di dicembre entreranno in vigore a partire dall’Immacolata. Dall’8 dicembre è scattato il servizio navetta da Foro Boario e Settelacquare che collegherà le aree di interscambio (gratuite) al centro storico. Il Comune ha messo a disposizione per la città anche altre due aree parcheggio, in convenzione con Unisalento: via Adua (accanto all’ateneo) e Principe Umberto ( in Piazza Argento, di fronte alla Questura). Chi vive nei quartieri, poi, potrà spostarsi utilizzando il servizio di trasporto pubblico “rinnovato” con le nuove linee di collegamento con l’area antica.

Ticket sosta anche nei festivi

Chi, invece, per necessità o comodità, vorrà avventurarsi in centro con la propria automobile potrà comunque farlo (non sono previste chiusure alla circolazione) ma dovrà stare attento al grattino. Nelle domeniche e nei festivi, infatti, le strisce blu saranno a pagamento in tutta la città. Il provvedimento ha due finalità: favorire la rotazione della sosta, (a beneficio del commercio) e sostenere i costi del servizio navetta garantito dalle aree di interscambio. Nel frattempo novità in arrivo per il trasporto pubblico. Nei giorni scorsi Google, dopo una fase di sperimentazione e collaborazione con Sgm, ha reso disponibili nell’applicazione Maps tutti i dati riguardanti linee, orari, fermate e percorsi del trasporto pubblico locale di Lecce. Anche nel capoluogo salentino è possibile utilizzare l’app Maps per consultare tutti i percorsi e le linee attive del trasporto pubblico locale.