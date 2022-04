Nardò, la Scu gestisce ancora i traffici. Il pentito: «Durante ancora al vertice»

Non sono solo vecchie storie, il racconto di una gestione della Scu ormai tramontata.

Uno degli ultimi collaboratori di giustizia della Sacra corona salentina ha fatto tremare la sua Nardò, per lo meno quella parte della cittadina che temeva rivelazioni o retate.

E ha aggiornato al 2018, estendendola fino quasi ai giorni nostri, considerate le sfasature delle indagini giudiziarie, l’influenza di Pippi Durante, in carcere da anni, condannato...

