Cade mentre lavora al solaio di una costruzione: ferito un operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sul lavoro in via dei Gerani, una traversa del lungomare Emanuele Filiberto, che da Santa Caterina conduce a Santa Maria al Bagno.Un uomo di 32 anni, C. A. G di Copertino, sarebbe inciampato e caduto, forse da una scala, battendo la testa, mentre era intento ad effettuare dei lavori di costruzione di un solaio, in una villetta, insieme ad altri operai di una impresa di Copertino. L’uomo oltre ad un trauma cranico avrebbe riportato escoriazioni sulle braccia. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Nardò intervenuti sul posto al comando del maresciallo Vito De Giorgi.Sul posto è giunta un’ambulanza insieme ad un'automedica del 118 di Gallipoli. Il personale medico, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.A quanto è dato sapere, il trentaduenne risultava vigile e rispondeva alle domande dei medici. Sul luogo dell'incidente, come da prassi in questi casi, sono intervenuti gli ispettori dello Spesal, i tecnici del Comune e una pattuglia della Polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti tecnici del caso.