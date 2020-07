I monumenti della città: piccoli piccoli, per un museo tutto da toccare

Stefania DE CESARE

Ricostruire in miniatura i tesori simbolo del capoluogo salentino per rendere visibile i monumenti anche agli ipovedenti. Secondo appuntamento con Toccare per Credere, il progetto triennale firmato dal Rotary Club Lecce Sud, in convenzione con il Comune, che prevede la riproduzione di una parte del patrimonio artistico cittadino così da renderlo fruibile anche ai disabili. Il club ha consegnato alla città nuovi elementi realizzati con sovvenzione distrettuale: si tratta della modellazione del Castello Carlo V, con la sua riproduzione in 3D e la scritta in braille e del rilievo, e della modellazione di Porta San Biagio con relativo completamento del piano di appoggio. Lo scorso anno furono consegnate le riproduzioni delle Mura urbiche e di Porta Napoli (a oggi esposte nelle sale del complesso Mura urbiche), mentre per il prossimo anno saranno pronte quelle di Porta Rudiae e di altri monumenti cittadini. E adesso si pensa anche a un museo delle miniature.

«Il progetto andrà avanti con l'ambizioso obiettivo di realizzare un museo contenente le miniature dei principali monumenti cittadini ha spiegato il presidente del Rotary Club Lecce Sud, Ascanio Carlucci -. Naturalmente il numero di opere prodotte e il tempo di realizzazione dipenderanno dalla condivisione, che si spera sempre più forte, tra il Rotary Club, ideatore e promotore dell'iniziativa, il Comune di Lecce e i partner privati e pubblici che hanno accompagnato i primi due anni di questo percorso». Con il progetto vengono realizzati i modelli per la riproduzione dei monumenti più significativi della città con effetti tridimensionali. L'iniziativa punta a rendere accessibile la conoscenza del bene culturale e della storia della città nello specifico a persone disabili (residenti e visitatori altri), ma favorisce la conoscenza, secondo una modalità innovativa, anche ai bambini e agli adulti, come anche ai turisti che desiderano personalizzare l'esperienza di viaggio, rendendola unica.

Alla cerimonia di consegna delle opere, avvenuta venerdì pomeriggio nell'area di ingresso delle Mura Urbiche, erano presenti i partner dell'iniziativa (le associazioni Città tra le mani e FabLab, le imprese Kubico, Pi.Mar, S.C. Engineering e Tecné) alla quale collaborano anche l'Unione Italiana Ciechi e l'Università del Salento. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Delli Noci ha ribadito la validità dell'iniziativa rotariana che va ad inserirsi «all'interno di un intervento già finanziato per l'ammodernamento tecnologico teso a favorire la fruibilità, anche a fini turistici, del complesso Mura urbiche. Il progetto è un tassello originale e strategico, da sviluppare con il massimo impegno reciproco».

Per l'assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo «si tratta di un progetto che allarga gli orizzonti dell'accessibilità e dell'inclusione sociale offrendo l'opportunità di conoscere più da vicino il nostro patrimonio artistico, realizzando un percorso educativo anche a favore dei bambini, dell'intera comunità e dei turisti che avranno così l'opportunità di trovare a Lecce qualcosa di assolutamente originale».

