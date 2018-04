«Carceri e passeggiate sulle mura: un solo biglietto, apro il castello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Stiamo lavorando per riaprire definitivamente gli ambienti del castello appena restaurati e posso annunciare che, almeno in un primo momento, le visite di questi spazi saranno gratuite».Torna a parlare del futuro del Carlo V la soprintendente Maria Piccarreta che conferma l’intenzione, concordata con Palazzo Carafa, di rendere fruibili in tempo per l’inaugurazione della mostra di Elliot Erwitt (uno dei maestri della fotografia mondiale) prevista nelle sale della torre magistra il prossimo 20 aprile anche le prigioni, i camminamenti, i sotterranei, la chiesa di Santa Barbara e il museo della cartapesta. Vale a dire le aree dell’antico maniero che sono di competenza del Ministero a differenza dell’infopoint e delle sale del primo piano gestite dal Comune tramite la cooperativa Theutra. I due enti stanno collaborando da alcuni mesi per superare il disagio di far pagare ai visitatori un doppio biglietto a causa proprio di questa “doppia” gestione, uno per l’ingresso e uno per la fruizione delle mostre ospitate. Ma da parte della Soprintendenza c’è la volontà di superare quanto prima questo impasse. Che ha determinato qualche polemica: un “tesoro” rimasto chiuso, e siamo al quarto mese, dopo il successo delle aperture speciali di Natale. Un peccato, a sentire tanti leccesi e i numerosi turisti.«Per le aperture degli spazi che ci competono – spiega la Piccarreta – ci sono problemi burocratici dovuti alla gestione del castello, dove c’è un contratto in essere con una società, ragion per cui bisogna capire proprio dal punto di vista amministrativo se l’accorpamento può avvenire o meno. Ma la nostra intenzione è di tenere tutto aperto. Siamo impegnati a cercare di risolvere gli ultimi nodi per il Ponte del 25 aprile e quello del Primo maggio. Per ora non abbiamo fatto un calendario preciso, ma spero di riuscire per il 20, vista la concomitanza con l’inaugurazione della mostra organizzata dal Comune».