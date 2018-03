Muore a 37 anni: si sospetta overdose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È mistero attorno al decesso di un 37enne leccese, A.V., trovato senza vita questa mattina nell’abitazione della sua convivente in via Bari a Lecce. La donna lo ha visto disteso sul letto che non dava segni di vita, ha quindi allertato i sanitari del 118 che giunti sul posto hanno cercato di rianimare il giovane ma purtroppo dopo vari tentativi hanno dovuto constatarne il decesso.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione volanti e della squadra mobile della Questura di Lecce che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il sospetto è che la morte del 37enne possa essere sopraggiunta dopo l’assunzione di stupefacenti ma a chiarire ogni dubbio potranno essere i risultati dell’autopsia e delle analisi che farà il medico legale giovedì mattina. La Procura infatti ha incaricato al professionista di effettuare I prelievi necessari per gli esami tossicologici. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce.Il 24 febbraio scorso un giovane leccese di 26 anni, G.L. è stato trovato cadavere all’interno della sua abitazione in via Francesco d’Assisi. Anche in questo caso nell’abitazione sarebbe stata sequestrata da parte della polizia, una siringa contenente dello stupefacente, molto probabilmente eroina. Anche in questo caso, sul corpo del 26enne è stata effettuata l’autopsia.