Multe, Lecce da record: prima città del Sud. Ma incassi in calo del 7%

Scivola sotto di qualche posizione, ma resta la prima città del Mezzogiorno d’Italia per incassi derivanti dalle multe. Nella classifica 2017 del Sole24Ore, Lecce si piazza al nono posto, staccando di diverse posizioni la successiva città del sud, cioè Bari, che è “appena” 34esima.Sette milioni e 170mila euro gli incassi dell’anno scorso, pari a 75,7 euro pro capite, con un calo del 7,7% rispetto al 2016, quando la città del barocco si piazzava quarta nella stessa classifica.Nell’anno di rinnovo del Consiglio comunale, insomma, coincidente con il primo di operatività piena del nuovo Regolamento di accesso alla Ztl e del sistema di controllo Street Control, le multe sono diminuite e, conseguentemente, anche gli incassi, per un importo pari a 552.090 euro. Quelli complessivi si sono “fermati” a 6.617.910 euro. Sempre per il 2016, la previsione iniziale, contenuta nella delibera predisposta, come ogni anno, dall’assessorato al Traffico fu di circa 10 milioni di introiti previsti per sanzioni comminate ad automobilisti e motociclisti indisciplinati. Ma le cose, poi, andarono diversamente.Dopo il crollo del 2014, annus horribilis per le casse locali, quando la strada serviva proprio a far quadrare i conti, il trend delle multe era tornato a salire. Fino all’anno scorso. E, salvo sorprese, anche il 2018 porterà nelle casse di Palazzo Carafa 7 milioni e 302.545 euro: questa la cifra prevista con la delibera 164 del 5 marzo scorso approvata in Giunta su proposta dell’assessore alla Polizia locale, Sergio Signore. In quel provvedimento l’amministrazione specifica anche come intende spendere i proventi delle multe comminate quest’anno. Poco più di un milione sarà vincolato a contratti e convenzioni in essere al settore Traffico. Altri 828.220 euro andranno alla pubblica illuminazione e alla manutenzione del patrimonio stradale, alla quale il Consiglio comunale, votando il bilancio di previsione 2018-2020, ha destinato altri 300mila euro recuperabili con l’accensione di un mutuo ad hoc. Poco meno di 600mila euro rivenienti dalle multe per violazione al Codice della Strada andranno alla manutenzione ordinaria delle fotocamere ai varchi della Zona a traffico limitato e per altri “interventi sulla mobilità”. Alla segnaletica stradale saranno destinati poi 400mila euro, 273.576 euro al personale, 200.000 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche della viabilità e per la tutela degli utenti deboli.