Lecce, ancora multe in via Monteroni: «Photored da togliere subito»

Il photored di via Monteroni a Lecce continua a mietere vittime e il capogruppo del Partito democratico a Palazzo Carafa, Antonio Rotundo torna a chiedere che la strumentazione venga tolta subito.

I numeri

I nuovi dati relativi al periodo dal 12 al 17 marzo registrano 808 nuove multe per errata corsia «ben 801 sono comminate a quell'incrocio. È un dato che viene confermato, anche la quasi totalità delle nuove multe per errore di canalizzazione riguarda l'incrocio di viale Grassi con via Monteroni e via Massaglia», dice il consigliere che era già intervenuto sulla vicenda chiedendo di spostare il photored su altri incroci. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Lecce Carlo Salvemini che ha chiesto al comandante della polizia Municipale di verificare l'effettivo funzionamento della strumentazione.

Il consigliere

«Anche alla luce dei nuovi dati, credo che la decisione di spostare il photored non sia più rinviabile e che spetti al dirigente Donato Zacheo adottare i provvedimenti utili a tutelare l'interesse pubblico, sollecitati dalla iniziativa del sindaco Salvemini che già il 29 maggio scorso con apposita nota aveva invitato il dirigente della polizia municipale a verificare i dati anomali in quella intersezione semaforica ed a valutare l'opportunità /utilità di togliere il photored dall'incrocio incriminato per collocarlo eventualmente ad altro incrocio».