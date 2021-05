Alcolici ai minori, movida al setaccio

Bevande alcoliche ai minorenni, ripresa a Lecce l’attività di controllo della Polizia Locale finalizzata al contrasto del fenomeno.

Perlustrata la movida leccese

Durante lo scorso fine settimana, pattugliati i luoghi della “movida” leccese, dove sono stati contestati tra sabato e domenica sera due accertamenti amministrativi a carico rispettivamente del titolare di un esercizio di vicinato di Via Duca degli Abruzzi e di un pubblico esercizio di Piazzetta Vittorio Emanuele II.

Piazzette sotto tiro

Il primo verbale ha preso le mosse dai controlli nella zona di Piazzetta Giosuè Carducci, ex Convitto Palmieri, noto ritrovo di comitive di giovani perlopiù minorenni. Il loro andirivieni, provvisti di birre, ha condotto gli agenti al mini-market etnico di Via Duca degli Abruzzi scelto per acquistare le bottiglie da consumare sulle gradinate del colonnato della piazzetta.

Il secondo accertamento è seguito al puntuale controllo dei documenti dei giovani avventori seduti a bere ai tavolini dei pubblici esercizi di Piazzetta Vittorio Emanuele II.

In un caso sono stati identificati un sedicenne ed un diciassettenne ai quali erano stati serviti due cocktail di superalcolici a base di Gin Tonic.

Multe ai titolari

Ad entrambi i titolari è stata comminata una sanzione amministrativa che ammonta a 333 euro, con conseguente comunicazione alla locale Prefettura.

Il Comandante Donato Zacheo assicura controlli mirati anche nei prossimi fine settimana.

Signore: massima attenzione



"Ricordo che somministrare o vendere alcool ai minori è vietato e che tutti noi dobbiamo prenderci cura dei ragazzi più giovani che si trovano alle prime esperienze ed esposti ai rischi che l'imprudenza può comportare - dichiara l'assessore alla Polizia Locale Sergio Signore - da parte nostra vigiliamo con attenzione e come è avvenuto in questo fine settimana sarà per i prossimi fine settimana".