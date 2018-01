Segnaletica sbagliata, niente multa per le auto parcheggiate oggi in via Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la brutta sorpresa, la buona notizia. Saranno annullate le multe che questa mattina sono state elevate da una pattuglia di vigili urbani alle auto che erano parcheggiate in via Costa, a Lecce. Lo ha reso noto il Comune di Lecce, con una nota in cui spiega che le contravvenzioni «sono state elevate per errore».«Per un refuso nella trascrizione dei contenuti dell’ordinanza - si legge nella nota - sulla segnaletica verticale il divieto di sosta risultava esteso alla giornata odierna, circostanza che ha indotto in incolpevole errore due agenti della Polizia Locale in servizio. Chiarito prontamente l’equivoco, la segnaletica è stata ripristinata correttamente e tutti i verbali saranno annullati in autotutela».«Siamo al lavoro per stabilire le corrette procedure per annullare i verbali, nel frattempo chi ha ricevuto la multa può contattare il comando di Polizia Locale per tenersi informato – ha spiegato l’assessore alla Polizia Municipale Sergio Signore - quello accaduto stamattina è un piccolo incidente del quale gli agenti non hanno alcuna responsabilità e che con spirito di servizio e abnegazione si sono subito adoperati per risolvere».