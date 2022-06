Lecce, semaforo rosso: annullata dal giudice la multa con Photored

Perché le multe comminate attraverso i nuovi Photored installati a Lecce siano ritenute valide, occorre la contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’organo accertatore presente sul posto della commessa infrazione. È questo il principio con cui il giudice di pace di Lecce con recentissima sentenza dello scorso 28 giugno 2022, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista contro il Comune di Lecce, e ha annullato il verbale, per l’utilizzo non corretto di uno dei tanti photored installati nel capoluogo salentino.

APPROFONDIMENTI IL CASO Passi con il rosso per far strada all'ambulanza? Niente multa. Il... IL CALENDARIO Autovelox e telelaser: le postazioni in provincia di Lecce nel mese... CAVALLINO Autovelox non omologato: già annullate sette multe sulla...

L'omologazione



In particolare, il giudice di pace di Lecce, che ha accolto le tesi dello studio legale Matranga, ha annullato il verbale elevato dalla polizia municipale di Lecce per il passaggio col semaforo rosso. Nel merito, è stato chiarito che «al momento della contestazione dell’infrazione, lo strumento di rilevamento, pur assumendone l’amministrazione comunale l’omologazione in base alla ultima recente normativa, condizione necessaria per il funzionamento dell’apparecchiatura detta senza l’ausilio dell’organo di polizia, non ha tuttavia prodotto in giudizio alcuna attestazione circa l’avvenuta omologazione».

Necessari almeno due fotogrammi



Tra l’altro, ha proseguito il Giudice con la nuova omologazione del citato strumento è necessario che siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro, quando il veicolo trasgressore si trova circa al centro dell’intersezione controllata. Ebbene dalla documentazione in atti non si evincono tali prescrizioni. Inoltre, dalla documentazione esibita e prodotta dall’ente opposto non si evince l’intera panoramica dell’incrocio e soprattutto la lanterna semaforica stessa e le corsie di marcia; le foto in buona sostanza sono completamente buie.

Si tratta, per l'avvocato Alfredo Matranga, «della dimostrazione di come le nuove apparecchiatura installate dal Comune di Lecce in città non siano correttamente utilizzate per sanzionare gli utenti della strada, considerata, da un lato, l’assenza di prova in giudizio della avvenuta omologazione dello strumento in conformità della legge e, dall’latro, la conseguente mancanza sul posto degli agenti verbalizzanti cui spetta la notifica immediata delle contestazioni».