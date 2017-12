Incendio nella notte, distrutti tre motorini. Paura in un condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci sono elementi certi che possano attribuire la causa delle fiamme ad un evento doloso. Ciò che è certo è che tre mezzi parcheggiati in via Siracusa a Lecce, sono stati completamente distrutti dalle fiamme. L’incendio è divampato poco dopo le 5 del mattino di martedì scorso. Nello spazio antistante un condominio, situato tra via Siracusa e piazzale Como, un incendio ha distrutto un motorino, uno scooter e una moto Honda KF04. I tre mezzi erano parcheggiati vicini e le fiamme hanno anche danneggiato tutta la parte esterna del condominio.Il fumo ha invaso l’interno dell’immobile, invadendo le scale interne, fino ad entrare negli appartamenti. L’allarme è scattato subito. I residenti del posto, svegliati dall’odore acre hanno composto il 115 per richiedere alla centrale operativa l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Sul posto sono intervenuti i pompieri, i quali hanno domato il rogo e messo in sicurezza tutta l’area. In via Siracusa sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Lecce che hanno avviato le indagini per far luce sull'episodio.