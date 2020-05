Tragedia a Lecce: uomo precipita dal terrazzo mentre monta un'antenna

Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Lecce poco dopo mezzogiorno: un uomo è infatti salito sul terazzo della sua abitazione per montare un'antenna ma è precipitato. È successo in via Novara, in pieno centro abitato, nel quartiere stadio. Sul posto oltre all'ambulanza anche la Polizia e il personale dello Spesal che dovranno indagare sulla dinamica dell'incidente.