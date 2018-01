Morti dimenticati da anni in obitorio: «Chi pensa a loro?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Da mesi sono dimenticati. Nessuno ha mai chiesto di loro, e i loro corpi si trovano ancora nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Sono in tre, e sono tutti stranieri. Hanno un nome, ma a nessuno - che siano parenti, conoscenti o amici - è venuto in mente di reclamarne le spoglie mortali. E sono morti giovani: avranno di sicuro lasciato qualcuno a piangerli. Ma tant’è. I cadaveri di un uomo e due donne - una nigeriana di 26 anni, un rumeno di 39 e una rumena di 34 - sono nelle celle frigorifere dell’ospedale. Da un anno.Il caso è stato portato all’attenzione di tutti da don Gianni Mattia, cappellano del “Fazzi” e referente dell’associazione “Cuore e mani aperte”: attraverso un post sul suo profilo Facebook, il prelato ha riportato, non senza una punta di rammarico, la storia di queste tre persone. «Tra le opere di misericordia corporale è importante anche seppellire i morti», scrive don Gianni nel post di mercoledì sera. «Giorni fa, grazie all’intervento di don Riccardo, una donna rumena morta e conservata in cella frigorifera da diverso tempo, ha avuto degna sepoltura. La mia domanda è molto semplice: la donna nigeriana di 26 anni circa, il rumeno di 39 anni, la signora rumena di 34 anni che sono ancora nelle celle frigorifere quanti anni altri devono restare lì? Dal momento che la burocrazia è lenta e, fatemi passare la parola, “disgraziata”?».È un appello e allo stesso tempo un’invettiva quella di don Gianni. Non riesce a capacitarsi di una cosa del genere. E continua: «Non ci sono problemi economici ma solo burocratici, devono farsi carico di questa incombenza e dare degna sepoltura. Chi? E perché non lo fanno? Sono mesi e qualcuno anni che stanno li dentro... per vie traverse ho saputo tutto questo e volete che non denunci? Sarò richiamato dalle competenti autorità... fatelo pure, ma i morti devono essere sepolti, non lasciati nelle celle frigorifere... Non esiste più rispetto».La vicenda appare assurda, ma in realtà gli obitori di tutta Italia sono pieni di persone decedute - alcune senza nemmeno un nome - a cui nessuno vuole più pensare. Il caso di questi tre stranieri, però, attraverso il post di don Gianni, diventa di dominio pubblico e smuove le coscienze. Ammette di non saperne niente Sergio Signore, assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Lecce.