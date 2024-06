Lecce, molestie su universitarie e liceali: arrestato

Molestie, baci e palpatine su giovani studentesse universitarie e liceali: con questa accusa i Carabinieri della stazione di Lecce principale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica che conduce le indagini, a carico di un 50enne leccese, già noto, ritenuto presunto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata.

L'indagine

Il provvedimento scaturisce da attività info-investigativa condotta dai militari dell’Arma all’indomani di ben quattro distinti episodi denunciati da altrettante giovani vittime salentine, una delle quali ancora minorenne.

Secondo le informazioni acquisite dai militari, il presunto molestatore avrebbe avvicinato le vittime con pretesti vari e poi le avrebbe costrette a subire palpeggiamenti su diverse parti del corpo.

Azioni che l’uomo sarebbe riuscito a portare a termine con violenza anche in ragione del fatto che avrebbe agito in maniera rapida ed imprevedibile.

In un caso, - secondo quanto denunciato - dopo aver individuato la vittima per le vie del capoluogo salentino, lil 50enne l’avrebbe seguita fino alla sua abitazione dove, nonostante il dissenso della giovane donna, dapprima l’avrebbe abbracciata, baciata e poi avrebbe tentato di toglierle la maglia, con la giovane che è riusciuta a divincolarsi prima che la situazione degenerasse. In altre circostanze invece, l’uomo avrebbe avvicinato le vittime rivolgendo loro complimenti per poi palpeggiarle. In un'altra occasione, infine, l’uomo avrebbe agito nei pressi di un istituto scolastico nei confronti di una minorenne.

A seguito delle indagini quindi, i carabinieri di Lecce hanno individuato l'uomo, presunto responsabile delle molestie, e su disposizione del pm di turno, lo hanno arrestato e trasferito nel carcere leccese di bordo San Nicola.