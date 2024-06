Migliorano le condizioni di salute del candidato sindaco Agostino Ciucci

Migliorano le condizioni di salute di Agostino Ciucci, il candidato sindaco alle ultime amministrative a Lecce con la lista "Diritti e Civiltà per Lecce", ricoverato ieri pomeriggio in ospedale per un improvviso malore. Il medico leccese, colpito da ischemia, era stato soccorso d'urgenza in casa e trasportato nel reparto di neurologia dell'ospedale "Vito Fazzi".

Secondo quanto ricostruito, il professionista in servizio al pronto soccorso del nosocomio leccese, la notte tra martedì e mercoledì aveva svolto il suo turno di servizio in ospedale.

Ieri, nel pomeriggio di riposo, mentre era nella propria abitazione ha accusato il malore improvviso che ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale, Ciucci, è stato ricoverato nel reparto di neurologia per gli accertamenti del caso. Il suo quadro clinico con il passare delle ore è migliorato: il medico è stato sottoposto a trattamento di trombolisi, ma rimane monitorato dai medici. Le sue dimissioni dal nosocomio potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Agostino Ciucci, al suo debutto in politica in un ruolo a dir poco impegnativo quale quello da candidato primo cittadino, nelle settimane di campagna elettorale non ha voluto usufruire di permessi dal lavoro, se non a ridosso del voto, rimanendo così a svolgere la sua attività professionale in corsia.

Forse quindi sul suo malessere, potrebbe aver influito anche il periodo di tanti impegni e forte stress.

La notizia si è dunque diffusa negli ambienti politici, raccogliendo la vicinanza dei suoi compagni di lista, ma anche i messaggi di sostegno degli “avversari”. Tra questi anche Adriana Poli Bortone ha voluto esprimere la sua vicinanza al professionista. «Ho appreso la notizia dell'improvviso malore accusato dal candidato Agostino Ciucci che in questa campagna ho avuto modo di conoscere e di apprezzare in molteplici occasioni. Un professionista competente, capace, una persona che ha sempre saputo confrontarsi con gli altri candidati senza mai essere fuori dalle righe e con toni pacati. Il mio affettuoso abbraccio ad Agostino e un augurio di pronta guarigione». Nota di sostegno anche da parte del sindaco Carlo Salvemini. «Ho appreso con sgomento alla fine di una lunga giornata che Agostino Ciucci è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un malore improvviso.

Il mio primo pensiero va naturalmente alla sua famiglia che lo assiste in queste ore difficili.

Quando tutte le nostre energie sono dedicate ad altro c’è sempre la vita a ricordarti quali devono essere le priorità. Forza Agostino rimettiti presto e bene in salute».