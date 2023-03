Lecce, mezza maratona e polemiche: «Bisogni sulle mura del castello»

Polemiche sui social, a Lecce, dopo la manifestazione podistica "Corri a Lecce". Qualcuno ha pubblicato le immagini di runner intenti ad effettuare i propri bisogni fisiologici in diversi angoli del centro città, nel percorso della mezza maratona.

La "Corri a Lecce"

Dalle 8 alle 12 ci sono state limitazioni alla circolazione veicolare. Non si è trattato soltanto di una manifestazione per agonisti. Oltre al percorso di 21 chilometri, dedicato agli sportivi, c'è stata la possibilità anche per famiglie e appassionati di partecipare, lungo il tracciato per i non agonisti. Nei post di sdegno su facebook, c'è chi si chiede se quanto accaduto e fotografato sia da rincondurre al comportamento dei singoli, o all'assenza di bagni pubblici o chimici messi a disposizione degli sportivi.