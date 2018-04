Settelacquare, anno zero o quasi. E ora arrivano le telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ci sono i cancelli. E anche la pulizia è stata fatta. Ma mancano vetrate e su quelle esistenti ci sono ancora disegni e scritte. Il trasferimento del mercato del mercato di piazza Libertini a Settelacquare - ad un mese dal rogo - insomma non sembra essere immediato. Anche se, nelle prossime settimane arriveranno le telecamere di video sorveglianza.«Abbiamo definito con il sindaco - ha commentato il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci - un crono programma: prima l’installazione dei cancelli, poi l’installazione del sistema di video sorveglianza per evitare nuovi danneggiamenti. Poi procederemo al sistemare le vetrate e terminare i lavori».Sul calendario dell’amministrazione comunale, i primi mesi dell’anno dovevano essere quelli individuati per il trasferimento del mercato giornaliero che si trova ai piedi del castello: il tempo necessario per sistemare i box - 48 in tutto - per troppo tempo abbandonati e lasciati in degrado. L’intenzione dell’amministrazione comunale, infatti, è quella di spostare gli ambulanti nella nuova zona mercatale e liberare, come più volte detto, piazza Libertini e le mura del Castello. Lo aveva deciso a dicembre, l’amministrazione, con una delibera di indirizzo di giunta: il 2018 sarà l’anno del trasferimento. Palazzo Carafa prepara anche il bando: scadenza il 20 gennaio. Vi partecipano solo in 10.Al momento però i box non possono certo ospitare gli ambulanti. Di lavoro da fare ce n’è ancora tanto. In molti box mancano ancora le vetrate che negli anni sono state distrutte da vandali; in qualche box i vetri in frantumi sono ancora sul pavimento. E sulle vetrate esistenti resistono ancora i segni dei vandali che hanno scambiato i vetri per fogli di carta e vi hanno scritto qualsiasi cosa gli passasse per la testa. Ci sono disegni, scritte, parolacce, tutti ancora da eliminare. Sono stati sistemati i cancelli, una delle prime azioni effettuate dall’amministrazione Salvemini, per evitare che mal intenzionati si introducessero all’interno dei box.