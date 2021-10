Mercatini, luci e pupi: torna il Natale nelle piazze

Piazza Mazzini ospiterà il mercatino con i giocattoli, in piazza Sant’Oronzo ci saranno gli stand del cioccolato e ai Teatini un ritorno al passato con le bancarelle dei pupi. E poi luci e addobbi in piazza Duomo (con il presepe) e animazioni musicali nei quartieri.

È il (grande) ritorno del Natale a Lecce dopo un anno di stop causa pandemia.

L'amministrazione pensa al Natale

L’appuntamento più atteso dopo l’inverno 2020 senza eventi pubblici per le feste. Palazzo Carafa gioca d’anticipo e mettendo a punto un programma pensato per intrattenere e stupire i leccesi e i tanti forestieri che visiteranno la città durante le settimane di festa. «Dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria - spiega l’assessore alle Attività produttive e Spettacoli Paolo Foresio - stiamo lavorando per provare a vivere un Natale di ritorno alla normalità, anche se non mancano le difficoltà visto che ancora non siamo totalmente usciti dalla pandemia. L’obiettivo è offrire alle persone qualche settimana di spensieratezza, allietando il periodo delle festività natalizie con un programma di iniziative gratuite dedicate ai grandi ma anche ai più piccoli».

Il calendario degli eventi



Ritorno al passato per la tradiazionale Fiera di Santa Lucia. Dopo le edizioni allestite all’interno del castello Carlo V, la tradizionale esposizione di presepi, natività e figure presepiali realizzate in terracotta e cartapesta – Fiera dei Pupi per i leccesi – tornerà alle origini ovvero all’interno dei Teatini. L’amministrazione è al lavoro per studiare la posizione più adatta per gli espositori e le loro creazioni con pupi e presepi fatti a mano da appassionati cultori delle arti tradizionali. Le bancarelle dovrebbero essere allestite non nel chiosco ma in alcune sale interne, anche se ancora non è stata presa una decisione definitiva. Quello che è certo è che dopo lo stop causa covid, quest’anno cittadini e turisti potranno acquistare tutti gli accessori per abbellire i presepi come casette, pozzetti, alberelli e statuine realizzati a mano da artigiani locali.



Dai Teatini all’Ovale dove ritornerà la Fiera del Cioccolato. Piazza Sant’Oronzo accoglierà i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia pronti ad allietare la passeggiata dei leccesi e dei visitatori con le dolci creazioni.



Il quadrilatero di piazza Mazzini, invece, ospiterà le casette del Villaggio di Natale: il mercatino offrirà la possibilità di acquistare giocattoli per i più piccoli, libri e accessori d’arredo. E magari anche qualche dolce tipico della festa. La piazza, inoltre, sarà addobbata a festa con luminarie per illuminare l’area commerciale.



Non mancherà l’albero di Natale in piazza Sant’Oronzo e, pochi passi più in avanti, sarà possibile ammirare la rappresentazione della Natività in piazza Duomo. Lo scorso anno, per evitare assembramenti pericolosi, il Comune aveva deciso di non realizzare il presepe collocandolo all’ingresso dell’ospedale Vito Fazzi, per omaggiare simbolicamente quanti come medici, paramedici, lavoratori della sanità e persone contagiate dal virus si sono trovati in prima linea nella battaglia contro il covid-19. In piazza Sant’Oronzo era stata allestita un’insegna a led con una rappresentazione simbolica della Natività.

Centro storico ma non solo. Le attrazioni arriveranno anche nei quartieri con la banda musicale e piccoli spettacoli che allieteranno i pomeriggi di festa. Un programma, ovviamente, ancora parziale. Per i dettagli c’è tempo, ma il grosso, anche per la scelta delle location, è già fatto.



Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale pubblicherà il bando per la ricerca degli operatori per le bancarelle dei giocattoli. Ma non è escluso che possano essere aggiunte altre attrazioni. La macchina organizzativa per il Natale dunque è stata avviata.

