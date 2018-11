Torna la paura: rissa alla stazione. Famiglie in fuga dal piazzale, feriti due stranieri

VIDEO">

La tregua è durata qualche giorno. Torna la paura in zona stazione, a Lecce. Poco fa, intorno alle 18.15, è scoppiata una rissa proprio nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, gremito di viaggiatori appena giunti o che si accingevano a prendere il treno. Protagonisti sono stati alcuni stranieri che si trovavano nel piazzale e sul marciapiede centrale di viale Oronzo Quarta. Per ora non si conoscono i motivi per i quali hanno cominciato a picchiarsi. Sono state utilizzate bottiglie rotte. Due i feriti, entrambi stranieri. Sul posto sono intervenuti in forze polizia, carabinieri e vigili urbani. Giunte anche alcune ambulanze per il soccorso ai feriti.C'è stato un fuggi fuggi generale, con intere famiglie che hanno abbandonato in fretta e furia il piazzale per mettere in salvo i bambini.