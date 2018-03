Lecce - Matera, match finito 0 a 0

PRIMO TEMPO

Sfida iniziata. Lecce in maglia giallo rossa, ospiti in divisa bianca. Poco prima dell'incontro osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori.

6' minuto: inizio sprint del Lecce, le cui azioni sono lineari. Più volte giallorossi penetrati nell'area di rigore avversaria.

16': tiro di Strambelli, di poco oltre l'incrocio dei pali, a conclusione dell'azione di contropiede

26': tiro di Angelo da fuori area, presa facile di Perucchini

35': ancora 0-0. Bella partita, entrambe le formazioni giocano palla a terra speditamente.

39': sinistro di Armellino dalla distanza, para agevolmente Tonti.

Squadre negli spogliatoi. Gradevole primo tempo ma nessuna emozione sotto porta su entrambi i fronti. Portieri pressoché inoperosi.

SECONDO TEMPO

Cominciato il secondo tempo. Calcio di inizio ai lucani.

54': tiro insidioso del giallorosso Armellino, la palla finisce pochi centimetri al di sopra della traversa

59': Liverani sostituisce Saraniti e Selasi con Di Piazza e Tabanelli

65': altra forza fresca per il Lecce: entra in campo Torromino in sostituzione di Dubickas.

67': cambio per i lucani: Sartore al posto di Strambelli

69': clamorosa occasione per Di Piazza, il quale supera in palleggio il portiere ma non riesce a mettere la palla in rete. Forse subisce fallo dall'accorrente Angelo

73': Matera in area giallo rossa, tiro fuori misura dal destro di Dugandzic

78': il Matera sostituisce Di Livio e Dugandzic con Maimone e Salandria

78': tiraccio di Mancosu

80': fuga di Di Piazza conclusa con una botta dalla trequarti, para Tonti

82': Liverani sostituisce Di Matteo con Legittimo

86': sussulto per il Lecce: punizione di leporedalla sinistra, sfiora di testa Marino, solo in area, ma la sfera vola appena oltre l'incrocio dei pali più lontano

89': Lecce ancora in area lucana, ma il guardalinee ravvisa un fuorigioco

Quattro minuti di recupero

92': Di Piazza sfrutta un retropassaggio al portiere ma alza la palla oltre la traversa.

Finisce a reti bianche la sfida tra Lecce e Matera. strette di mano fra gli atleti.

LECCE - Un punto per il Lecce nella delicata sfida col quadrato Matera. Finita a reti inviolate. La squadra salentina si è resa pericolosa nel secondo tempo, pur dimostrando più fluidità nella manovra rispetto agli ultimi mesi. È servito l'ingresso in campo di Matteo Di Piazza per impensierire il portiere lucano. L'attaccante ha però fallito clamorosamente un'opportunità davanti a Tonti. In quell'azione dubbio intervento in area sullo stesso Di piazza. Il Matera è calato nel secondo tempo, non ha mai creato problemi a Perucchini.Formazioni LECCE-MATERALecce: Perucchini, Lepore, Di Matteo, Cosenza, Marino, Arrigoni, Armellino, Mancosu, Dubickas, Saraniti, Selasi. All: Liverani.Matera: Tonti, Angelo, Dugandzic, Di Sabatino, Sernicola, Urso, Casoli, De Franco, Di Livio, Tiscione Strambelli. All: Cassia (Auteri squalificato)Arbitro: Massimi di TermoliPanchina del Lecce: Chironi, Torromino, Costa Ferreira, Di Piazza, Valeri, Megelaitis, Tabanelli, Tsonev, Ciancio, Gambardella, Persano, Legittimo.Panchina del Matera: Mittica, Scognamillo, Sartore, Salandria, Giovinco, Maimone, Battista, Taccogna, Gigli.