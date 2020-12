Festa nel ristorante di sushi, al tavolo del bar senza distanziamento e ragazzi in giro senza mascherina: scattano le sanzioni. Controlla in 50 esercizi commerciali

Ben 199 persone identificate, 50 esercizi commerciali controllati per un totale di 12 sanzioni comminate. E' questo il bilancio delle attività di controllo avviate dalle forze dell'ordine dopo le ultime disposizioni in materia di norme per il contrato al Covid, esaminate nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi nei giorni scorsi in prefettura, a Lecce.

Assembramenti, utilizzo delle mascherine sono sorvegliati speciali in questi particolari giorni di festa, con la città capoluogo presa d'assalto per l'ultima corsa al regalo di Natale. Un flusso tale da aver spinto l'amministrazione comunale a prevedere il senso unico pedonale sui principali viali cittadini, senza che tuttavia tale misura sia stata, almeno finora, effettivamente attivata.

Il bilancio delle attività di controllo è il seguente:

– sono state identificate 199 persone;

– sono stati controllati 50 esercizi commerciali;

– sono state sanzionate 10 persone per violazioni delle norme in materia di prevenzione del contagio da covid-19.

- sono stati sanzionati 2 esercizi commerciali, i cui titolari sono stati contravvenzionati con una multa di 400 euro.

E' ancora al vaglio delle autorità, invece, la condotta di tre esercenti, sempre in materia di presunta violazione della normativa in materia di prevenzione del contagio da covid-19.

Fra gli esercizi pubblici controllati, c'è stato anche un ristorante di sushi che aveva organzzato una festa di compleanno con circa 30 avventori. Il titolare è stato segnalato al prefetto per l’applicazione, oltre alla multa, della misura accessoria della chiusura di 5 giorni dell’attività.

Multa anche per il titolare di un bar che aveva consentito a sei persone di sedere allo stesso tavolino, persone non conviventi fra loro e senza il rispetto del distanziamento sociale. Ancora. Il titolare di un bar verrà sanzionato per non avere impedito la consumazione sul posto di cibi e bevande a tre avventori, multati anch'ess. Anche il titolare di una panetteria verrà sanzionato per aver consentito la consumazione al tavolo delle pietanze acquistate. Sono stati identificati sei minorenni che, per gli stessi motivi, saranno multati: la sanzione, naturalmente, sarà comminata ai genitori. Multa anche per il titolare di un ristorante che non ha fatto rispettare il distanziamento sociale ai suoi clienti, molti dei quali ragazzini.

Sanzionato anche un giovane che si trovava in centro, insieme ad amici, ma senza mascherina.

I controlli hanno interessato anche la stazione ferroviaria di Lecce, in occasione dell'arrivo dei treni a lunga percorrenza: nessuna criticità è stata riscontrata.

Ultimo aggiornamento: 13:17

