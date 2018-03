Marti apre a Salvemini, il centrodestra insorge: «Serve un chiarimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accordo, nei fatti, non c’è ancora. Ma gli “ingredienti” per arrivarci, quelli sì, ci sono tutti: c’è, sul tavolo, la proposta di sottoscrizione di un patto politico-amministrativo avanzata dal sindaco Carlo Salvemini, che nel bilancio di previsione ha assorbito alcune idee arrivate proprio dalle file della maggioranza di centrodestra; c’è la disponibilità al confronto di una fetta consistente di consiglieri eletti nelle liste civiche a sostegno di Mauro Giliberti. E c’è, ancora, il beneplacito di un leader come Roberto Marti, uscito vittorioso dalle Politiche di domenica scorsa e che, dalle colonne di Quotidiano, ieri, ha messo in guarda l’intera coalizione dal fare «salti nel buio», «scelte affrettate». «Non basta - ha detto - staccare la spina all’amministrazione comunale perché la città possa riceverne benefici. Lo si fa quando si hanno alternative e in questo momento non mi sembra ve ne siano».Una posizione, la sua, che stride sonoramente con quella, tranchant, espressa giorni addietro dalla squadra di Direzione Italia - Angelo Tondo, Luca Pasqualini, Attilio Monosi e Andrea Guido - e dall’ex sindaco, oggi consigliere, Paolo Perrone, vicino al passaggio a Fratelli d’Italia. «Meglio il commissario che il prosieguo di questa fallimentare amministrazione» è stato detto, evidenziando già allora diversità di vedute e sensibilità che hanno impedito, al centrodestra, sia di raccogliere subito 17 firme per le dimissioni in blocco e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale, sia per firmare una mozione di sfiducia rivolta al primo cittadino, come la legge prevede e consente. Iniziative che, oggi, ancora nessuno ha inteso prendere.Le parole di Marti, però - fino a oggi rimasto silente - hanno provocato un terremoto nel centrodestra. Il consigliere Tondo, fittiano di Direzione Italia, sollecita «un chiarimento da parte del senatore e di Grande Lecce», la lista civica costruita proprio da Marti in occasione delle Comunali 2017. «Se il terreno del confronto con il sindaco Salvemini - prosegue Tondo - è sugli emendamenti al bilancio, allora non è cosa non ci appartiene. Non è certo un emendamento a farci cambiare idea e posizione. Se il sindaco è invece disponibile a un confronto politico, a partire dalle linee programmatiche da condividere con il centrodestra, allora ben venga. Noi non facciamo inciuci. Se qualcuno ritiene di prendere altre strade, è una responsabilità che si assumerà in proprio».Più netto Paride Mazzotta, capogruppo di Forza Italia: «Sono convinto che il gruppo di Marti si staccherà e andrà a supporto di Salvemini. Lo sono, oggi più che mai, perché proprio Marti è l’unico vincitore delle Politiche a Lecce. Ciò detto - aggiunge - noi di Forza Italia manterremo la posizione di sempre: daremo voto contrario al bilancio, che stiamo studiando, per rispetto dei nostri elettori».Stessa linea per Fratelli d’Italia. «Non ho intenzione di minare la fiducia di chi ha creduto in me - commenta il consigliere, fresco di insediamento, Giorgio Pala -. Ma è chiaro che, nel momento in cui qualcuno votasse il bilancio e l’amministrazione restasse in piedi, io continuerei a lavorare nell’interesse della città dalle file del centrodestra. Sul bilancio, il mio sarà un voto contrario. Marti? Evidentemente ci sono sensibilità diverse».Grande Lecce, invece, che già ieri con il consigliere Alberto Russi aveva chiarito di apprezzare le aperture di Salvemini, oggi con il capogruppo Antonio Finamore insiste: «Il senatore Marti, che è politico di spessore, ha detto una cosa giusta, parlando nell’interesse della città e confermando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che noi non abbiamo una squadra pronta. Sono cose che ho sempre pensato e dichiarato pubblicamente, anche sul vostro giornale. Ora - continua - studieremo il bilancio e prepareremo degli emendamenti. A me piacerebbe riuscire a realizzare il progetto di una palestra a servizio della scuola di Frigole e delle marine. Nel borgo abitano tante famiglie con bambini, che ne hanno diritto. E anche gli altri consiglieri di Grande Lecce stanno predisponendo emendamenti e idee da suggerire in Consiglio. Facciamo il bene della città». Dalle dichiarazioni di Grande Lecce, insomma, sembrerebbe mancare solo l’ufficialità all’accordo con il sindaco.Ma se dal punto di vista amministrativo e programmatico, una grande intesa allargata a Grande Lecce, simile a quella stretta da Salvemini con Delli Noci in occasione del ballottaggio, non avrebbe bisogno di ulteriori “puntellature”, dal punto di vista squisitamente politico il primo cittadino si troverebbe a giustificare alla città un patto con la Lega di Salvini. Questo, sempre che il neo eletto senatore, Roberto Marti, decidesse di mettere una bandiera diversa al gruppo consiliare eletto nella sua civica, Grande Lecce. Non resta che attendere, ancora qualche giorno.