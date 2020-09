«Vai a casa mia e sposta tutto», spacciatori incastrati da un messaggio

«Vai a casa mia e sposta tutto»: è stato questo messaggio rinvenuto sul cellulare di uno dei ragazzi fermati ieri pomeriggio zona zona 167 di Lecce a portare la Polizia all'arresto di due giovani incensurati e alla scoperta di una piccola piantagione di marijuana nel quartiere Castromediano.

Nel primo pomeriggio di ieri i due leccesi, rispettivamente di 23 e 25 anni, erano stati fermati in via Siracusa per un controllo.

Gli agenti hanno deciso di perquisirli e addosso ad uno dei due fermati hanno trovato 4 grammi di marijuana, avvolti in un pezzo di carta.

Durante le operazioni di controllo, l'altro fermato si stava affrettando ad inviare un messaggio con il cellulare. Immediatamente, gli agenti visionavano il messaggio inviato che riportava la frase: “vai a casa mia e sposta tutto”.

Gli agenti si sono recati presso le abitazione dei due per le perquisioni domiciliari, entrambe ubicate in zona Castromediano.

In una delle due abitazioni c'era un proiettile 9x21; una cassaforte portatile, contenente 23 grammi di cocaina ed un foglio di carta con una lista di nomi ed accanto alcune cifre; un vaso contenente due piante di marijuana rispettivamente alte un metro e mezzo, posizionate sul terrazzo dell’abitazione; un altro vaso contenente una piantina di marijuana alta cm 53, sempre posta sul terrazzo; due involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di grammi 29; due provette contenenti alcuni semi di marijuana, con del fertilizzante per favorirne la crescita ed un bilancino di precisione.

Nella seconda abitazione, invece, hanno trovato un proiettile calibro 7,65 ; un bilancino; materiale per il confezionamento delle dosi; tre bustine con marjuana all’interno per un peso complessivo di oltre 240 grammi.

I due sono stati denunciati per il possesso a fini di spaccio di stupefacenti, coltivazione di marijuana e possesso abusivo di munizioni. Ultimo aggiornamento: 12:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA