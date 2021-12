Lecce, arrestato il gestore di un noto bar del centro: nascondeva armi e cocaina

Fermato dalla Guardia di Finanza per un semplice controllo, è stato trovato in possesso di droga e armi: per questo il gestore di un noto bar del centro di Lecce è stato arrestato. Il 36enne si trova ai domiciliari.

Una volta fermato, infatti, il 36enne si è dimostrato subito molto nervoso. Il che ha convinto le Fiamme gialle a procedere alla perquisizione dell'auto, all'interno della quale sono stati infatti ritrovati 5 grammi di cocaina. A quel punto, la Finanza ha accompagnato il commerciante fino alla sua abitazione per estendere la perquisizione. E in casa l'uomo custodiva due pistole, una delle quali con matricola abrasa, diverse munizioni e coltelli.

Da qui, l'arresto: si trova ai domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di armi, anche clandestine.