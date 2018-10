Tempesta di acqua e grandine sul Basso Salento. Poco lontano, splendeva il sole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempo atmosferico sempre più pazzo e imprevedibile: mentre in altre zone della provincia è stata una domenica di sole e temperatura mite, nel medio-basso Salento si è riversato oggi un violento acquazzone accompagnato da una forte grandinata che in breve ha ricoperto di ghiaccio le strade creando disagi e situazioni di pericolo soprattutto per gli automobilisti e rendendo necessario in alcune zone l'intervento dei mezzi "spazzaneve" per ripulire le strade.Il maltempo ha colpito in particolare alcuni comuni della Grecia Salentina: Cursi, Corigliano, Zollino. Ed ha provocato problemi alla circolazione anche lungo la superstrada Lecce-Maglie.