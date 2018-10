Oleandri malati in città. L'allarme dell'agronomo: «Dimentichiamoci le interminabili foriture»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli oleandri sono malati. Lecce rischia di perdere gli alberi che adornano le strade del quartiere San Lazzaro, zona residenziale nel centro della città. A lanciare l'allarme è l'agronomo Fabio Ippolito, dell'orto botanico dell'Università di Lecce. In un post pubblicato su Facebook, l'agronomo di Unisalento scrive: “Dimentichiamoci le interminabili fioriture degli allegri oleandri di S. Lazzaro, colpiti dalla Xylella. Il verde urbano che cade sotto i colpi dei parassiti”.Per il momento non risulta siano state eseguite analisi sulle piante. Di sicuro la parte secca degli alberi avanza e il quartiere rischia d perdere definitivamente la particolare immagine che la fioritura degli oleandri gli donava. Il timore è che la malattia possa estendersi in altre zone della città. Come a Porta Napoli, ad esempio.