Lecce, naso all'insù: ecco le luminarie dei Santi Patroni. Ma è scontro con gli ambulanti

Luminarie installate in centro storico e accensione fissata per la sera di martedì 24 agosto. Via Palmieri, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II e piazza Sant’Oronzo, illumineranno il borgo antico di Lecce in occasione delle celebrazioni per i santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato. La festa patronale si dipanerà all’insegna dei colori, nel contesto di un’altra annata condizionata dallo stato di emergenza legato alla pandemia. «In...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati