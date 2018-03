Lotta ai parcheggiatori abusivi: multe e obbligo di allontanamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce. Nei giorni scorsi, personale del Posto di Polizia Ferroviaria ha proceduto all’identificazione di tre persone, due stranieri ed un italiano, mentre erano intenti ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore e di guardiamacchine in piazza Oronzo Massari, antistante la Stazione ferroviaria.Ai tre è stata contestata la sanzione amministrativa pecuniaria di 3mila euro complessivi ed è stata, altresì, applicata la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle somme di denaro indebitamente percepite a seguito dell’esercizio dell’attività illecita.Inoltre, agli stessi, è stato notificato l’ordine di allontanamento da piazza Oronzo Massari in attuazione delle “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, finalizzate a potenziare l’intervento delle Forze di Polizia nella lotta al degrado urbano.