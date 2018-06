Distesa di alghe sul litorale nord di Lecce. Sos: «Pulite la spiaggia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Una distesa di alghe sul litorale nrd di Lecce, tra Torre Chianca e Spieggia Bella. E' la segnalazione che giunge da alcuni lettori, dai quali parte una richiesta di intervento da parte del Comune affinché la spiaggia libera possa tornare a essere fruibile.«Nelle condizioni in cui è in questi giorni - segnala un lettor - ci vuole davvero un bel po' di fantasia a immaginare di essere sulla spiaggia del nord Salento che noi tutti conosciamo. E' ora che qualcuno intervenga per pulire».