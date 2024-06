Lecce, il litigio sfocia in accoltellamento: ferito un uomo

Un litigio è sfociato in accoltellamento. Attimi di paura questa sera in via Ludovico Maremonti a Lecce, nei pressi di piazzetta santa Chiara, dove il titolare di un locale, sarebbe stato accoltellato da un uomo, inizialmente fuggito via. L'aggressore sarebbe poi stato individuato e fermato dagli agenti di polizia che conducono le indagini.

Ancora poco chiara la dinamica dell'episodio avvenuto nell'area della movida leccese.

Pare che a seguito di uno scambio di battute tra i due uomini, sia spuntato fuori un coltello e a farne le spese sia stato il proprietario del locale, ferito all'addome con un fendente. Immediata è partita la richiesta di soccorso alle forze dell'ordine e al 118. I sanitari sono intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica per soccorrere il ferito, per fortuna non grave. L'aggressore invece è stato individuato e fermato dagli agenti. Si ipotizza il tentato omicidio. I rilievi dei poliziotti serviranno a far luce sulla vicenda.

Notizia in aggiornamento